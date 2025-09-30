CRONACAVENETO
30 Settembre 2025 - 15.44

Veneto – Bus contro un muro della Fiera di Padova: nessun ferito (FOTO)

REDAZIONE
Incidente ieri mattina poco dopo le 6 in città a Padova: un bus di linea si è schiantato contro un muro del padiglione della Fiera, esattamente il numero 15.  Poco prima l’autobus si era bloccato per un problema tecnico in via Tommaseo ed erano intervenuti i vigili. Appena ripartito, il bus è finito contro il muro. Nessun ferito: all’interno c’era solo l’autista che è stato soccorso del 118 ma non ha riportato traumi.



