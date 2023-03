VENETO – Auto contro platano: muoiono due ragazze: ipotesi di omicidio stradale

In seguito al tragico incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Gorgo al Monticano (Treviso) vi è l’ipotesi di reato di omicidio stradale aperta dalla Procura di Treviso nei confronti del conducente 19enne della Bmw 420. L’auto è finita contro un platano e nella quale viaggiavano le due ragazze di 17 e 19 anni morte all’istante. Un altro ragazzo di 18 anni è rimasto ferito gravemente, come pure lo stesso conducente.

Il giovane è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, l’ipotesi di reato è estesa al coetaneo che guidava la Volkswagen “Polo”, urtata in un tentativo di sorpasso prima della fatale perdita di controllo e che potrebbe però essere accusato anche di omissione di soccorso in quanto, all’arrivo dei soccorritori, non era presente sul posto.

La velocità elevata e, forse, un tentativo di sorpasso.

Ci potrebbe essere questo all’origine dell’incidente che la notte tra venerdì e sabato è costato la vita a due ragazze di 19 e 17 anni a Gorgo al Monticano (Treviso). Forse fatale è stato un urto con un’automobile, una Polo, che precedeva la Bmw 420. La Polo, secondo indiscrezioni, risulterebbe infatti danneggiata verosimilmente a causa del contatto con la Bmw. Dagli accertamenti sembra che entrambi i mezzi procedessero ad una velocità molto elevata.

Auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 19 e 17 anni

I quattro passeggeri, tutti giovani, erano a bordo dell’auto condotta da un 19enne di Pordenone. Per cause in corso di accertamento l’auto è uscita di strada andando a schiantarsi contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia. Le vittime sono una 19enne di origini greche che viveva a Ponte di Piave e una 17enne da Oderzo, morte all’istante. Gravemente feriti il 19enne, condotto in ospedale a Treviso, e un 18enne del luogo trasportato in ospedale a Mestre. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Conegliano per i soccorsi e i rilievi di legge.