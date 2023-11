VENETO – Audio di Giulia: “Vorrei che Filippo sparisse dalla mia vita”

“Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui”, diceva Giulia Cecchettin in un audio riferendosi all’ex fidanzato Filippo Turetta, aggiungendo però che “non so come farlo perché mi sento in colpa, perché ho troppa paura che possa farsi male in qualche modo”.

La registrazione è un documento di Chi l’ha visto? trasmesso questa sera dal Tg1.

Nell’audio Giulia diceva fra l’altro che “lui mi viene a dire cose del tipo che è superdepresso, che ha smesso di mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto, che pensa solo ad ammazzarsi, che vorrebbe morire”.

Nel frattempo, potrebbe essere venerdì – a quanto si apprende – il giorno del trasferimento in Italia di Filippo Turetta, dopo l’ok all’estradizione da parte delle autorità tedesche.