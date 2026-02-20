CRONACAVENETO
20 Febbraio 2026 - 10.17

Veneto – Assalto armato in villa: noto imprenditore nel mirino, bottino da decine di migliaia di euro

REDAZIONE
Rapina violenta nella serata di mercoledì 19 febbraio a Fontaniva, nella zona industriale. Intorno alle 19.30 tre uomini con il volto coperto da passamontagna sono entrati in azione prendendo di mira Villa Nicolini, l’abitazione del noto imprenditore del settore recupero materiali.

Secondo le prime ricostruzioni, i banditi avrebbero atteso il rientro a casa della moglie. Sotto la minaccia di una pistola sono riusciti a introdursi nell’abitazione, immobilizzando e legando la donna. Una volta dentro, l’hanno costretta ad aprire la cassaforte, impossessandosi di ori di famiglia e preziosi per un valore stimato in diverse decine di migliaia di euro. Poi la fuga.

L’allarme è scattato al 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cittadella, coordinati dal maggiore Alberto Cavenaghi. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare il commando. Nonostante la paura, nessuno è rimasto ferito.

Il sindaco Alberto Trento ha definito l’episodio «gravissimo», esprimendo solidarietà alla famiglia e piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, mentre si annunciano controlli rafforzati sul territorio.

