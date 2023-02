VENETO – Anziano trovato semi carbonizzato all’esterno della sua abitazione

È un vero e proprio giallo quello accaduto negli scorsi giorni a Sant’Angelo di Piove di Sacco. Un 79enne residente nel luogo sarebbe stato infatti trovato semi carbonizzato all’esterno della sua abitazione, una casa situata in aperta campagna, accanto ai resti di un falò.

Da quanto è stato possibile ricostruire, il decesso dell’uomo risalirebbe a venerdì 17 febbraio. A fare la macabra scoperta il figlio, che si era recato nell’abitazione dell’uomo per verificare le sue condizioni, un’azione abituale. Il figlio avrebbe iniziato a preoccuparsi una volta appurato che nessuno rispondeva al campanello: dopo essere entrato in casa e non avere trovato nessuno, l’uomo si sarebbe recato quindi sul retro dell’abitazione dove avrebbe trovato, a fianco ai resti di un falò, il corpo del padre.

A nulla è servito il tempestivo intervento del Suem: l’uomo era già deceduto, e presentava pesanti segni di ustioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, per i rilievi del caso, mentre è stato aperto un fascicolo in procura. L’autopsia, eseguita ieri, avrebbe confermato che le cause del decesso siano da ricondurre alle bruciature. L’ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto estremo, anche se gli inquirenti non escludono il tragico incidente.