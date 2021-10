VENETO – Ancora crolli sulle Dolomiti (video)

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Sabato poco dopo le 18:30, si è verificato un distacco di roccia dal monte Marcora che ha causato una frana detritica verso la zona Chiapuzza nel comune di San Vito di Cadore: i vigili del fuoco sul posto. La frana si è riversata in una zona non abitata. I vigili del fuoco del distaccamento di Cortina e i volontari di San Vito, hanno eseguito un primo sopralluogo della zona. Nessuna persona risulta coinvolta o dispersa. Domani mattina sarà eseguito un sorvolo con l’elicottero Drago 81 con l’imbarco di personale tecnico per verificare il distacco. Saranno eseguiti anche rilievi video particolareggiati con i droni del nucleo regionale dei vigili del fuoco.

Poi vi è stato un crollo sulla Croda dei Ros dove è stata rilevata una grossa fessura. I geologi della provincia di Belluno stanno monitorando attentamente la situazione. Al momento non vi sarebbero pericoli per le case e la viabilità