Veneto al top per infrastrutture in Italia: Padova guida nella logistica

Padova, 5 marzo 2025 – Il Veneto si conferma la regione con la migliore performance infrastrutturale in Italia, registrando un dato superiore del 30% alla media nazionale. A trainare il settore logistico è Padova, che primeggia con risultati oltre il 200% superiori alla media nazionale, seguita da Verona. È quanto emerge dallo studio condotto da Uniontrasporti, presentato oggi alla Camera di Commercio di Padova nell’ambito del roadshow sulla Logistica collaborativa, promosso da Unioncamere e supportato dall’Osservatorio Transport Compliance Rating.

Le performance del Veneto e il primato di Padova

L’analisi ha valutato le province italiane attraverso 170 indicatori di performance relativi alle infrastrutture di trasporto, logistica, energia e digitalizzazione. Tutte le province venete, ad eccezione di Belluno, superano la media nazionale: Venezia si distingue con un +75%. Padova e Verona si scambiano i primi posti anche nella classifica regionale della digitalizzazione, seguite da Venezia.

Padova si conferma punto di riferimento per la logistica nazionale grazie alla presenza dell’Interporto, fondato oltre 50 anni fa in seno alla Camera di Commercio e oggi uno degli hub più innovativi d’Europa. A testimoniarne il valore è l’interesse di oltre 10 player internazionali per lo sviluppo del terminal intermodale.

Il roadshow sulla logistica collaborativa

L’incontro di Padova rappresenta la seconda tappa di un roadshow nazionale, avviato a gennaio a Roma, con l’obiettivo di promuovere un modello di logistica collaborativa. Questo approccio punta a un coordinamento strategico tra imprese, ottimizzando risorse e riducendo i costi operativi. Secondo le stime di Uniontrasporti e dell’Osservatorio Transport Compliance Rating, il sistema potrebbe generare benefici economici per oltre 10 miliardi di euro, con risparmi fino a 3 miliardi sui costi operativi e una crescita dei ricavi grazie a una maggiore efficienza e competitività.

Vantaggi economici, sociali e ambientali

La logistica collaborativa consente la condivisione di dati e risorse tramite piattaforme digitali, migliorando l’efficienza e la sostenibilità del settore. I benefici attesi includono:

Riduzione della congestione stradale ( fino al 15% in meno di mezzi in circolazione nelle città);

nelle città); Minori emissioni di gas climalteranti e incidenti stradali, con conseguente riduzione dei costi sanitari e assicurativi;

Creazione di 20-30 mila nuovi posti di lavoro nel medio termine grazie alla digitalizzazione e alla gestione avanzata delle infrastrutture.

“La logistica collaborativa è un mix di cooperazione e competizione – ha dichiarato Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti – Un dialogo tra imprese è essenziale per abbattere diffidenze e rendere il settore più efficiente e flessibile, con vantaggi economici e ambientali significativi”.

Anche il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, ha sottolineato l’importanza della logistica green e dell’intermodalità per lo sviluppo territoriale: “Padova è un’eccellenza grazie all’Interporto, ma servono certezze sull’alta velocità ferroviaria, un nodo irrisolto che richiede tempi certi”.

Il Veneto si conferma dunque all’avanguardia nelle infrastrutture e nei servizi logistici, con Padova in prima linea nella trasformazione digitale e nell’innovazione del settore.