Veneto – Aereo da turismo atterra in strada urtando cavi elettrici e alberi: miracolosamente tutti illesi (FOTO)

Poco dopo le 14 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonnina, a Padova, per un atterraggio di emergenza di un aereo da turismo Piper PA-28 con quattro persone a bordo, tutte rimaste illese.

Durante la manovra di atterraggio, il velivolo ha urtato alcuni cavi elettrici e colpito le chiome degli alberi nella zona verde del quartiere Paltana, senza tuttavia causare danni a persone. I vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza l’aereo, mentre il personale del Suem ha prestato assistenza ai passeggeri e al pilota, senza che fosse necessario il ricovero per nessuno di loro.

Sul posto la polizia di stato e personale dell’ente aeroportuale. Intervento ancora in corso.