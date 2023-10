VENETO – Accoltellati due turisti australiani

Momenti di follia mercoledì notte a Venezia. Come riporta il Gazzettino, una rissa sul ponte dell’Accademia è finita con l’accoltellata a due turisti australiani, al momento ricoverati all’ospedale Civile.

A scagliare loro il fendente, dalle ricostruzioni, sarebbero stati due cittadini dell’est Europa, probabilmente infastiditi da qualche parola di troppo degli australiani. Questi ultimi, probabilmente ubriachi, avrebbero incrociato i loro aggressori intorno alla mezzanotte, i quali avrebbero fatto alcuni apprezzamenti a una ragazza che era con loro. Per cercare di difenderla, gli australiani avrebbero minacciato i due, che a un certo punto avrebbero quindi estratto un coltello e pugnalato i ragazzi.

All’arrivo dell’ambulanza, immediatamente avvertita dai loro amici, le condizioni sarebbero parse subito serie, con entrambi i feriti trasportati al Santi Giovanni e Paolo. Il primo, dell’età di 40 anni circa, è ricoverato in Terapia intensiva dopo l’operazione, mentre il secondo, più giovane, è stato medicato e ricoverato in osservazione in lungodegenza.

Gli agenti della squadra mobile stanno tentando di risalire all’identità degli aggressori.