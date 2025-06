Aggrediscono e accoltellano un giovane al parco: denunciati quattro minorenni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un’aggressione violenta, culminata con il ferimento di un 23enne a colpi di coltello, ha scosso la comunità di Limena (Padova). I fatti risalgono alla tarda serata del 10 maggio scorso, nei pressi del parco Coccinella, dove una lite tra ragazzi è degenerata in un vero e proprio agguato.

A distanza di un mese, le indagini condotte dai carabinieri di Limena hanno portato alla denuncia di quattro minorenni – tre 17enni e un 15enne – ritenuti responsabili dell’aggressione. Uno di loro avrebbe sferrato le coltellate che hanno colpito il 23enne a un fianco e al gluteo, ferendo accidentalmente anche un complice durante la concitazione dello scontro. Entrambi sono stati medicati in pronto soccorso, con una prognosi di 15 giorni ciascuno.

All’arrivo dei militari, allertati da una chiamata al 112, gli aggressori si erano già allontanati. Tuttavia, il sopralluogo nel parco ha permesso di rinvenire un coltello a lama fissa lungo 31 centimetri, nascosto tra i cespugli. Elemento che ha consentito agli investigatori di restringere il cerchio e risalire ai quattro giovani coinvolti.

I minorenni sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso, mentre per uno di loro si aggiunge anche l’ipotesi di porto abusivo di arma od oggetti atti ad offendere.

Restano da chiarire le cause all’origine dell’aggressione, su cui gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. L’episodio, per la sua gravità e per il coinvolgimento di giovanissimi, ha suscitato allarme e preoccupazione nel paese dell’hinterland padovano.