VENETO – A Padova il “Pelle a pelle con il papà”

“Pelle a pelle con il papà”: l’Ulss 6 Euganea di Padova consente ai genitori che lo desiderano, soprattutto in caso di parto con taglio cesareo, all’interno di tutti i reparti di ostetricia e ginecologia dell’Euganea, di far vivere al proprio bimbo il contatto pelle a pelle anche con il papà.

L’iniziativa è stata rilanciata via social anche dal Presidente del Veneto, Luca Zaia.

Il contatto skin to skin (pelle a pelle), incoraggiato anche dalle linee guida internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità – rileva l’Ulss 6 Euganea – porta numerosi benefici, tra cui la regolazione della temperatura corporea, la stabilizzazione dei livelli di glucosio nel sangue, il controllo della frequenza cardiaca, oltre a favorire l’allattamento precoce e, soprattutto, aiuta ad instaurare un rapporto profondo tra il neonato e il genitore.





La particolarità è che nell’Ulss 6 Euganea il caldo abbraccio può arrivare anche dal papà, un modo per entrambi per entrare in sintonia e imparare a conoscersi sin da subito.