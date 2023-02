VENETO – A fuoco abitazione di tre piani e laboratorio (video)

Dalle 12:45, i vigili del fuoco stanno operando in Via Corte nel comune di Borgo Valbelluna per l’incendio di un laboratorio e un’abitazione a tre piani: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi da Feltre, Belluno con personale volontario feltrino con un’autopompa, tre autobotti, due autoscale e 16 operatori, coordinati dal funzionario di guardia, hanno iniziato lo spegnimento del rogo, già generalizzato all’arrivo delle squadre di soccorso. I vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere e spegnere l’incendio, che ha gravemente danneggiato un laboratorio di una piccola azienda produttrice di ferri da stiro e l’attigua abitazione di tre piani con il tetto in legno bruciato e gravi danni a tutto l’edificio. Sono ora in corso le operazioni di completo spegnimento di tutti i focolai e le operazioni di bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco del comando.