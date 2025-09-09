CRONACAVENETO
9 Settembre 2025 - 16.06

Veneto – 61 chili di hashish e 36mila euro in contanti: 4 arrestati

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La squadra Mobile di Rovigo ha arrestato a Boara Pisani (Rovigo) quattro persone trovate con 61 chili di hashish. Ne dà notizia l’Ansa Veneto oggi. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione aggravata di ingente quantità di sostanza stupefacente. Si tratta di tre albanesi (un 29enne residente a Rovigo, una 32enne, domiciliata a Rovigo, e un 26enne residente a Villadose) e di una 22enne italiana, residente a Rovigo. I poliziotti hanno inoltre sequestrato 36 mila euro in contanti. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto nei confronti di tutti quattro gli indagati, nonché la misura della custodia cautelare in carcere, accolta dal Gip nei confronti dei due di loro

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - 61 chili di hashish e 36mila euro in contanti: 4 arrestati | TViWeb Veneto - 61 chili di hashish e 36mila euro in contanti: 4 arrestati | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy