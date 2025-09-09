Veneto – 61 chili di hashish e 36mila euro in contanti: 4 arrestati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

La squadra Mobile di Rovigo ha arrestato a Boara Pisani (Rovigo) quattro persone trovate con 61 chili di hashish. Ne dà notizia l’Ansa Veneto oggi. Gli indagati sono accusati di trasporto e detenzione aggravata di ingente quantità di sostanza stupefacente. Si tratta di tre albanesi (un 29enne residente a Rovigo, una 32enne, domiciliata a Rovigo, e un 26enne residente a Villadose) e di una 22enne italiana, residente a Rovigo. I poliziotti hanno inoltre sequestrato 36 mila euro in contanti. La Procura della Repubblica di Rovigo ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari la convalida dell’arresto nei confronti di tutti quattro gli indagati, nonché la misura della custodia cautelare in carcere, accolta dal Gip nei confronti dei due di loro