VENETO – 60enne tenta di accendere molotov durante uno sfratto

Tra gli interventi effettuati nello scorso weekend dalla polizia di Verona, uno in particolare ha impegnato gli agenti della squadra Volanti. Dopo essere giunti in supporto di un ufficiale giudiziario in difficoltà durante l’esecuzione di uno sfratto, vista la ferma opposizione degli inquilini, gli agenti sarebbero riusciti a convincere moglie e marito a liberare l’appartamento.

Nelle fasi immediatamente successive, però, i poliziotti avrebbero dovuto bloccare l’uomo che, munito di accendino, sarebbe stato intenzionato a raggiungere il bagno, nel quale avrebbe tenuto a portata di mano una tanica da cinque litri piena di benzina, oltre che tre bottiglie di vetro contenenti benzina e tappate con un pezzo di stoffa bianca, imbevuto del liquido infiammabile.

L’uomo, un 60enne veronese, è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre al reato di fabbricazione di bottiglie incendiarie, considerate armi da guerra.