Veneto – 31enne scomparso, in corso ricerche

E’ stata denunciata ieri dalla stazione dei carabinieri di Codognè la scomparsa di Andrea Piovesana, di anni 31, residente a Codognè (Treviso). L’uomo è alto circa 180 cm, di corporatura normale, ha capelli corti di colore scuro, barba corta e scura. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di colore giallo ed una t-shirt di colore bianco. Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.

