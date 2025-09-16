CRONACAVENETO
16 Settembre 2025 - 9.42

Veneto – 31enne scomparso, in corso ricerche

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

E’ stata denunciata ieri dalla stazione dei carabinieri di Codognè la scomparsa di Andrea Piovesana, di anni 31, residente a Codognè (Treviso). L’uomo è alto circa 180 cm, di corporatura normale, ha capelli corti di colore scuro, barba corta e scura. Al momento dell’allontanamento indossava pantaloni di colore giallo ed una t-shirt di colore bianco. Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112.


Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - 31enne scomparso, in corso ricerche | TViWeb Veneto - 31enne scomparso, in corso ricerche | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy