VENETO – 24enne trovato morto lungo il ciglio di una strada: mistero sulle cause del decesso

Un ragazzo di 24 anni di origine straniera è stato trovato morto lungo il ciglio di via Boccolara a Saccolongo in provincia di Padova stamane alle 8.30. Il corpo era nelle vicinanze di uno scooter. Sul posto i carabinieri che stanno indagando per accertare le cause del decesso. Fra le ipotesi un incidente stradale o un malore mentre si trovava alla guida del motociclo. La zona è stata transennata e la viabilità è stata deviata per i rilievi del caso