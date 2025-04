Veneto – 200 giovani in festa abusiva in un ex ristorante: denunciato l’organizzatore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Stop alla musica in un ex ristorante sul Montello dove la guardia di Finanza di Treviso è intervenuta sorprendendo 200 giovani a danzare in una festa abusiva. L’organizzatore è stato denunciato. I finanzieri erano venuti a conoscenza dell’evento e così hanno pianificato l’intervento in sinergia con il Comune e i vigili del Fuoco di Treviso cogliendo di sorpresa i partecipanti e lo stesso organizzatore, il quale aveva assunto per l’occasione addetti al guardaroba, alla vendita di alcolici, alla sicurezza e un dj con l’elenco dei brani da riprodurre fino a tarda notte. Nel corso dei controlli inoltre è stata accertata la somministrazione di alcolici a tre minori.Il responsabile è stato anche segnalato al sindaco del comune per aver organizzato la festa senza averne chiesto la licenza oltre che all’autorità giudiziaria per violazioni alle norme in materia di prevenzione incendi e di segnaletica di sicurezza. E infine è stata fatta una segnalazione alla Prefettura di Treviso per violazioni di natura amministrativa che prevedono sanzioni fino a un massimo di 2.000 euro e un’altra sanzione arriverà dalla Siae di Venezia per mancati diritti d’autore in relazione alla diffusione illegale di brani musicali. L’organizzatore peraltro si era completamente disinteressato anche delle normative fiscali e del lavoro. Per queste specifiche violazioni, egli sarà chiamato a rispondere di ulteriori sanzioni amministrative.