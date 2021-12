Valle dell’Agno: Sindaci in allerta per aumento contagi, pronti a misure restrittive

Il Covid-19 torna a preoccupare la Valle dell’Agno. Sentita anche l’Ulss 8 Berica, questa mattina i sei sindaci di Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo Vicentino, Brogliano, Castelgomberto e Trissino si sono confrontati in una call conference davanti all’aumento dei casi di positività che tra la scorsa settimana e quella in corso sembra davvero accelerare.I primi cittadini hanno convenuto che il Comune di Valdagno, in quanto polo maggiore della valle e in cui sono maggiori i momenti di afflusso di gente, potrà emettere una ordinanza che imponga l’obbligo di mascherina anche all’aperto in centro storico, come peraltro già avvenuto lo scorso anno.

Hanno poi concordato su una serie di indicazioni ed esortazioni nei confronti della comunità, con particolare riferimento alle misure a cui devono prestare attenzione i cittadini, i negozi e i locali pubblici.Si parte dai comportamenti corretti che ognuno è tenuto a seguire, dall’uso corretto della mascherina, da indossare sempre a copertura totale sia di naso che di bocca, alla frequente igienizzazione delle mani e al mantenimento delle opportune distanze tra le persone, soprattutto in quelle situazioni in cui non è possibile avere addosso la mascherina, sia all’interno che all’esterno. Vanno infine evitati tutti gli assembramenti.

I negozi, bar, locali pubblici dovranno prestare la massima attenzione al comportamento corretto sia del proprio personale che dei clienti. Come previsto dalla normativa vigente, poi, l’accesso a bar e pubblici esercizi potrà avvenire solo con green pass valido, da controllare a tutti a cura del personale in servizio. La mascherina va indossata sempre e può essere abbassata per il solo tempo necessario alla consumazione. Tutte le attività devono inoltre accertarsi di disporre di opportuni dispenser con gel igienizzante a disposizione dei clienti.Va assolutamente rispettata la quarantena e l’isolamento dei soggetti positivi o sospetti positivi presso il proprio domicilio.Anche su richiesta anche della Prefettura saranno intensificati i controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

I Sindaci raccomandano ed invitano fortemente i cittadini al rispetto delle misure precauzionali, a tutela della propria salute e di quella di chi ci sta intorno.

“L’arma più efficace che abbiamo per contrastare il nuovo aumento dei contagi – spiegano i Sindaci – oltre al vaccino, è il nostro senso di responsabilità. Dobbiamo essere tutti consapevoli che ogni nostro singolo comportamento scorretto mette a rischio prima di tutto noi stessi e subito dopo i nostri cari e più in generale l’intera nostra comunità. Per mesi abbiamo gioito del ritorno ad una certa normalità e questo ci ha fatto abbassare la guardia. L’aumento dei contagi ed il rischio di un passaggio in zona gialla per tutto il Veneto, oltre ai danni sanitari, comporterebbe nuove restrizioni e nuove chiusure determinando ovviamente ulteriori difficoltà a tante attività anche del nostro territorio. Per questo dobbiamo impegnarci molto nell’attenzione e nel rispetto delle regole.”

I Sindaci hanno infine concordato il contatto costante con l’azienda sanitaria per valutare l’andamento dei contagi, pronti, nel caso, ad adottare in futuro tutte le ulteriori misure ritenute necessarie.