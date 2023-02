VALLE AGNO – A fuoco abitazione

Poco dopo le 14:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Battistini a Valdagno per l’incendio di una casa disabitata da tempo. I pompieri arrivati da Schio e Vicenza con un’autopompa, due autobotti e sette operatori, hanno spento le fiamme che hanno interessato principalmente una stanza bruciando l’arredamento ancora presente nell’abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di messa in sicurezza della casa e le bonifiche de vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.