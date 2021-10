Valdagno: denunciata compro oro abusiva, sequestrati preziosi per 45 mila euro

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

La guardia di finanza di Arzignano ha denunciato una donna, a Valdagno, per esercizio abusivo dell’attività. La signora era titolare di una dita “compro oro” che operava senza l’iscrizione al Registro istituito dell’Organismo degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM), dal quale era stata cancellata il 31 marzo 2021. A quanto pare, la donna ha continuato ad operare abusivamente nel settore della compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o altri metalli preziosi.

I militari, dopo i controlli e i riscontri documentali e delle attività di ispezione eseguite presso l’esercizio e presso l’abitazione della donna, hanno sequestrato il locale, 2000 euro di denaro contante e preziosi in oro e argento per un valore stimato di circa 45 mila euro.