Vaccinazioni: al via le terze dosi all’Ipab di Vicenza

Come preannunciato, si sono svolte ieri mattina le sedute per l’inoculazione della terza dose, cosiddetta booster nelle residenze di Ipab di Vicenza, alla quale si sono sottoposti sia gli anziani residenti sia gli operatori sanitari che operano all’interno. L’équipe medico infermieristica della Uoc Cure primarie del distretto Est dell’Ulss 8 Berica, guidata dal direttore Paola Costa, si è recata di primo mattino al San Camillo e al Salvi per poi spostarsi in tarda mattinata alla residenza Monte Crocetta. Ad assistere i due medici e i quattro infermieri dell’azienda sanitaria è stato il direttore sanitario dell’Ipab di Vicenza, Pier Paolo Peruzzi, coadiuvato dal medico referente Ulss 8 Lucia Soattin, e dai coordinatori di struttura Ipab Giuseppina Improta e Massimo Dalle Palle. Nelle due residenze Salvi e San Camillo sono stati complessivamente vaccinati con la terza dose 139 anziani su 184 presenti. Ciò è dovuto al fatto che la dose booster può essere somministrata solo dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. I restanti anziani verranno pertanto vaccinati secondo le indicazioni che fornirà l’Ulss 8. Identico discorso vale per la residenza Monte Crocetta, dove sono stati vaccinati 54 ospiti su 76. Giovedì prossimo, 14 ottobre, verrà effettuata la vaccinazione a 79 ospiti della residenza Trento di contrà San Pietro.