Uomo investito sui binari: ritardi fino a due ore tra Trieste e Venezia

Cancellazioni di treni e ritardi fino a due ore si stanno verificando dalle 6 di stamani nel tratto ferroviario tra Trieste e Monfalcone (Gorizia) dopo l’investimento di una persona. Ne dà notizie Ansa Veneto.

Monfalcone è la prima stazione importante e passaggio obbligato per chi parte da Trieste in direzione Venezia.Il capoluogo giuliano dunque risulta fortemente penalizzato, quasi isolato. Cancellazioni e ritardi riguardano sia treni Alta velocità che regionali e in entrambe le direzioni. L’investimento è avvenuto questa mattina nella stazione di Monfalcone dove un uomo è stato travolto da un treno. La dinamica della tragedia è ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti Polfer, personale delle ferrovie e i Vigili del Fuoco che hanno estratto il corpo della vittima rimasto incastrato nella motrice. Il magistrato ha ovviamente disposto la sospensione della circolazione ferroviaria.