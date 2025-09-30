ALTO VICENTINOCRONACA
30 Settembre 2025 - 8.54

Circolava con patente di guida falsa: denunciato e 5mila euro di multa

REDAZIONE
Una pattuglia di pronto intervento del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino – sede di Thiene, nei giorni scorsi ha intercettato, nel corso del normale servizio di pattuglia nel comune di Thiene, un’ auto Fiat Punto che procedeva con andatura indecisa. Il conducente dell’auto, identificato in A.H., uomo 25enne di Thiene, alla richiesta degli agenti ha esibito un permesso internazionale di guida rilasciato dalla competente autorità della Repubblica Islamica del Pakistan. Da subito il documento ha destato i sospetti degli agenti circa la sua autenticità, sospetti che hanno trovato conferma a seguito di un controllo più approfondito eseguito sul permesso internazionale esibito che presentava dettagli non conformi alle specifiche previste. Accompagnato in ufficio il conducente è stato identificato. Oltre alla sanzione amministrativa di 5100 euro per guida senza patente di guida, il giovane conducente veniva denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza in stato di libertà per uso e possesso di permesso internazionale di guida falso con contestuale sequestro penale del documento.

“Ancora una volta – ha dichiarato il Comandante – la professionalità e la preparazione dei nostri operatori si sono dimostrate decisive per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. L’intervento conferma l’impegno costante della Polizia Locale nel contrasto a ogni forma di illegalità e nel presidio del territorio a tutela della collettività”.

