Una tempesta di 3.000 km minaccia gli Stati Uniti

Una violenta tempesta invernale è attesa colpire vaste aree degli Stati Uniti a partire da giovedì 22 gennaio, portando con sé vento forte, pioggia gelida e temperature ben al di sotto dello zero. Secondo le previsioni, oltre 175 milioni di persone potrebbero essere esposte a gravi disagi, tra blackout elettrici e pesanti ripercussioni sui trasporti.

La tempesta tropicale Fern dovrebbe toccare terra tra giovedì e venerdì, interessando un’area vastissima che si estende dal Texas e dalle Grandi Pianure fino agli Stati della costa orientale. Il sistema perturbato potrebbe raggiungere un’estensione superiore ai 3.000 chilometri, oltre metà della lunghezza degli Stati Uniti da est a ovest.

Il Servizio Meteorologico Nazionale statunitense (NWS) ha lanciato un’allerta parlando di un fronte di aria artica destinato a far crollare le temperature su circa due terzi orientali del Paese. Le temperature estremamente basse si sposteranno dalle Grandi Pianure settentrionali, giovedì, verso la valle del Mississippi, la valle dell’Ohio e il Nord-Est entro domenica.

L’ondata di freddo sarà accompagnata da forti raffiche di vento, con temperature percepite che nelle Grandi Pianure Settentrionali potrebbero scendere sotto i -46 °C.

A New York il gelo è già realtà: martedì l’osservatorio NWS di Central Park ha registrato -9 °C, con una temperatura percepita di -17 °C, il valore più basso dall’inizio dell’inverno.

I canali meteorologici americani parlano di piogge gelate intense, potenzialmente in grado di danneggiare alberi e infrastrutture elettriche. In alcune aree della costa orientale potrebbero cadere oltre 30 centimetri di neve, con Virginia e Maryland indicati come tra gli Stati più colpiti.

Nel frattempo, diversi Stati si stanno preparando. In Texas il governatore Greg Abbott ha dichiarato lo stato di emergenza e disposto la mobilitazione di risorse straordinarie. Nel Michigan, la Commissione autostradale della contea di Monroe ha lanciato l’allarme per una possibile carenza di sale antighiaccio: «Quest’anno ne abbiamo utilizzato più che negli ultimi quattro dicembre messi insieme», ha dichiarato a CBS News il dirigente David Leach. In passato, forti nevicate hanno già isolato completamente alcune aree rurali del Nord-Est.