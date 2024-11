Una mongolfiera per scoprire il mondo: quest’anno i bambini della materna Fusari di Altavilla Vicentina, nell’ambito del progetto didattico “alla scoperta del mondo”, attraverso la Mongolfiera Mongy stanno scoprendo i 5 continenti. Il 5 novembre hanno potuto vederla dal vivo, salirci e alzarsi in volo per un’altezza di 10 metri dal suolo.

Servizio di Elisa Santucci.