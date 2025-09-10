STREET TG
10 Settembre 2025 - 10.26

UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ: TRISSINO INAUGURA IL POLO DELL’INFANZIA ALLA PRESENZA DI ZAIA

Elisa Santucci
Un momento storico per la comunità di Trissino e per tutto il territorio: è stata inaugurata la nuova struttura del Polo dell’Infanzia, moderna e strategica, destinata a diventare un punto di riferimento per famiglie e bambini. Alla cerimonia, che ha richiamato una grande partecipazione di cittadini e autorità, era presente anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, a testimoniare l’importanza dell’opera.

Di Elisa Santucci

