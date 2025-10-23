STREET TG
23 Ottobre 2025 - 10.54

UN NUOVO CUORE PER GAMBUGLIANO: PARTE IL PROGETTO DA UN MILIONE DI EURO

Elisa Santucci
Approvato il progetto esecutivo del primo stralcio di riqualificazione che trasformerà il cuore di Gambugliano. L’intervento, dal valore di un milione di euro, prevede la realizzazione di una nuova piazza e di un edificio destinato a diventare centro di aggregazione, ereditato dal precedente Comune di Gambugliano. I lavori inizieranno nel 2026 con la costruzione di un portico che ospiterà un bar e un negozio di alimentari, primo passo per restituire vitalità al centro del paese. Successivamente si procederà al recupero dell’edificio di fronte al Municipio e alla sistemazione complessiva della piazza. Intervista al sindaco di Sovizzo, Matteo Forlin. Di Elisa Santucci

