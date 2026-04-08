Ulss 7 – Attenzione agli sms truffa: invitano a chiamare numeri a pagamento

L’ULSS 7 Pedemontana segnala la diffusione di sms contenenti false comunicazioni dell’Azienda Socio-Sanitaria che invitano i cittadini a chiamare numeri a pagamento con prefisso 89* allo scopo di erodere il loro credito telefonico

Si presentano sotto forma di un SMS all’apparenza innocente, nel quale il cittadino viene invitato a richiamare l’Azienda socio-sanitaria per importanti comunicazioni relative ad una prenotazione, ad una vaccinazione o ancora per altre necessità legate ai servizi sanitari pubblici.

Il testo è verosimile e sufficientemente generico da trarre in inganno chi ha effettivamente una prenotazione in corso o un appuntamento per una vaccinazione di qualche tipo, o ancora altre pratiche in gestione.

Il numero da chiamare, però, è in realtà a pagamento – spesso inizia con il prefisso 89* – e naturalmente la comunicazione non è partita in alcun modo dall’ULSS: il numero da chiamare ha l’unico scopo di erodere il credito telefonico dell’utente, con costi anche molto elevati per pochi secondi di chiamata.

Una vera e propria truffa già segnalata da molti utenti in tutta Italia, incluso il territorio dell’ULSS 7 Pedemontana, che invita i cittadini a porre una particolare attenzione a messaggi di questo tipo e a non chiamare mai il numero indicato.

L’ULSS 7 Pedemontana ricorda infatti che in nessun caso l’Azienda socio-sanitaria utilizza numeri a pagamento che iniziano per 89* o con altri previssi.

Al fine di raccogliere elementi utili per segnalare questi tentativi di truffa alle autorità competenti, si invita i cittadini che dovessero ricevere simili comunicazioni a inviare uno screenshot dell’sms all’indirizzo mail info.sicurezza@aulss7.veneto.it.