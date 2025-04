TUTTI PER UNO! NASCE UNA MAXI COMUNITÀ ENERGETICA DA 7 COMUNI DELL’AREA BERICA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Entra nel vivo il progetto della Fondazione Monti Berici, nata lo scorso novembre per promuovere risparmio energetico e sostenibilità sul territorio. A guidare l’iniziativa è il Comune di Nanto, capofila, affiancato da Arcugnano, Campiglia, Castegnero, Longare, Montegaldella e Zovencedo. I sette comuni fanno rete per rispondere in modo concreto e condiviso alle nuove sfide ambientali. Intervista a Manuela Vecchiatti, sindaco di Nanto e presidente della Fondazione, intervistata da Elisa Santucci.