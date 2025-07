Truffe Pnrr per efficientamento energetico: 16 società e 35 persone denunciate anche in Veneto. Sequestrati 3,3 milioni di euro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Trentacinque persone e sedici società sono state denunciate dalla guardia di finanza di Biella per le ipotesi di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in bilancio e frode fiscale. Ne dà notizia Ansa Veneto oggi, poichè le indagini si sono svolte anche nelle province di Vicenza e Verona. Nei loro confronti il Gip presso il Tribunale di Bologna ha disposto il sequestro di 3,3 milioni di euro. I finanzieri, coordinati dall’ufficio di Torino della Procura europea, hanno portato a termine una complessa indagine nei confronti del sodalizio criminale dedito alle truffe ai danni del bilancio nazionale e dell’Unione europea. Vi operavano esperti tributaristi e centri di assistenza fiscale in tutta Italia che avevano adottato un sofisticato e collaudato modus operandi: dopo aver costituito delle società, intestate e gestite da ignari prestanomi, ne falsificavano i bilanci per ottenere finanziamenti nell’ambito del Piano nazionale ripresa e resilienza e fruire di crediti di imposta relativi a lavori di efficientamento energetico mai realizzati.

L’indagine riguarda le province di Biella, Bologna, Fermo, Torino, Firenze, Vicenza, Empoli, Verona, Roma, Prato, Pesaro e Perugia.