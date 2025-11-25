Truffe e frodi digitali: un incontro per conoscerle e proteggersi

Negli ultimi anni le truffe e le frodi digitali in Italia hanno fatto registrare numeri preoccupanti. Una minaccia concreta per privati e famiglie, che richiede conoscenza, strumenti di difesa e un dialogo immediato con istituzioni, forze dell’ordine e istituti finanziari.

Proprio per venire incontro alla cittadinanza su questi temi, Banca delle Terre Venete, in collaborazione con la Fondazione Studi Universitari di Vicenza e la Polizia di Stato, promuove un incontro pubblico dedicato al tema delle truffe e delle frodi digitali. L’appuntamento, che si inserisce nel Mese dell’Educazione Finanziaria promosso a livello nazionale per diffondere conoscenze utili e consapevoli, si terrà mercoledì 26 novembre alle ore 17.30 nell’Aula VM5 del Complesso Universitario di Viale Margherita 87 a Vicenza.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali di Adamo Dalla Fontana, Presidente della Fondazione Studi Universitari di Vicenza, del Questore di Vicenza Francesco Zerilli e di Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete. Seguirà una tavola rotonda moderata dalla giornalista Elisa Santucci, che guiderà il confronto su come riconoscere le principali dinamiche fraudolente, comprendere le modalità di attacco più diffuse e affrontare in modo corretto un eventuale evento malevolo.

Interverranno Marco Maria Dell’Arte, Dirigente della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Vicenza, Corrado Piccione, Ispettore Responsabile della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica, e Alberto Marangon, Responsabile Banca Digitale e Referente Antifrode di Banca delle Terre Venete. Grazie alla loro esperienza diretta, i partecipanti potranno approfondire casi concreti, comprendere come si muovono truffatori e criminali informatici e apprendere strumenti pratici di prevenzione.

«Questo incontro è pensato per tutti, non soltanto per chi ha familiarità con il mondo digitale o bancario» afferma il Presidente di Banca delle Terre Venete, Gianfranco Sasso. «Vogliamo offrire alla cittadinanza conoscenze utili e immediatamente applicabili nella vita quotidiana, così che ciascuno possa proteggere sé stesso e condividere queste informazioni con i propri cari. La sicurezza digitale nasce anche dalla consapevolezza, e momenti partecipativi come questo hanno proprio lo scopo di aumentarla in modo concreto.»

Al termine della tavola rotonda sarà lasciato spazio alle domande del pubblico, per favorire un dialogo diretto con gli esperti, e l’incontro proseguirà con un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso il sito di Banca delle Terre Venete. È possibile anche seguire l’evento in diretta streaming.

