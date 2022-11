Trovato morto il 27enne vicentino scomparso

Tragico epilogo nelle ricerche del ragazzo di 27 anni scomparso nel Bassanese. Le ricerche erano scattate lunedì e avevano interessato un’ampia zona fra i Comuni di Pove, Solagna e Romano d’Ezzelino.

Il giovane di Romano d’Ezzelino, che si era allontanato dalla propria abitazione fra domenica e lunedì, facendo sparire le proprie tracce, è stato ritrovato senza vita sul greto del fiume Brenta sotto un ponte nel Comune di Campese in mattinata. A trovarlo è stata l’unità cinofila dei vigili del fuoco. In base alle prime informazioni sarebbe morto per annegamento. Non è escluso che si tratti di un gesto estremo