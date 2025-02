Tripstreet Challenge: al contest sulla sostenibilità vince la creatività

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’arte dagli scarti: si può. Lo hanno dimostrato gli studenti dei 16 istituti scolastici vicentini che hanno partecipato alla Tripstreet Challenge, un concorso artistico sulla sostenibilità ambientale organizzato dalle cooperative sociali Progetto Zattera Blu e Bizzart con il partenariato della Provincia di Vicenza, della Ulss 8 Berica e di numerose associazioni vicentine e con il finanziamento di Fondazione Cariverona.

Le opere proposte sono state le più varie, dal rap a sculture in materiale riciclato, dai racconti ai dipinti, simbolo del connubio tra creatività e impegno per un futuro sostenibile. Tra i lavori più originali, i cagnolini realizzati con bottiglie di plastica posizionati all’interno e all’esterno dell’istituto comprensivo 1 “Vittorelli” di Bassano del Grappa, con al collo il cartello: “non mi abbandonare”.

Ieri mattina nella sala Consiglio della Provincia di Vicenza il presidente della Provincia Andrea Nardin, il presidente di Zattera Blu Oscar Mazzocchin e la presidente di Bizzart Michela Capraro hanno premiato i vincitori (le opere si possono vedere e/o ascoltare su www.tripstreet.it)

Per le scuole secondarie di primo grado:

1° classificata: classe 3^ A – Istituto comprensivo 1 “Vittorelli” diBassano del Grappa con l’opera “L’arte e l’ambiente: non mi abbandonare…”

2° classificata: classe 2^ E – Istituto Comprensivo 3 “Bellavitis” di Bassano del Grappa con l’opera “Un puntino di verde in un mondo di grigio”

3° classificata: classe 2^ A – Istituto Comprensivo “B. Nodari” di Lugo di Vicenza con l’opera “Futuri divergenti”

Per le scuole secondarie di secondo grado:

1° classificata: classe 4D^ Liceo Artistico “G. De Fabris” di Nove con l’opera “Dallo scarto il bello véro véro”

2° classificata: classe 2PAN – Centro Formazione Professionale “Trissino” di Trissino con l’opera “Green Day Rap!”

3° classificata: classe 2D – Istituto Istruzione Superiore “Scotton” di Breganze con l’opera “Proteggi l’ambiente con un gesto”

“C’è speranza e creatività nelle opere che hanno partecipato alla Tripstreet Challenge -ha commentato il presidente Nardin- c’è voglia di un futuro più verde, fatto di rispetto per il territorio e per la natura, di una convivenza più sostenibile tra l’uomo, la terra, gli animali. I ragazzi hanno ben compreso che “in natura non esistono scarti”, a dimostrazione della bontà di un progetto che mi auguro possa proseguire.”

La challenge rientra nel più ampio progetto “Tu si che vali! In natura non esistono scarti”, iniziativa di Zattera Blu e Bizzart che ha coinvolto giovani che avevano abbandonato il percorso scolastico, promuovendo l’idea che ciascuna persona possieda un talento unico, da coltivare in un ambiente adeguato.

L’obiettivo del progetto è stato il recupero e il rilancio di ragazzi e ragazze a rischio di esclusione sociale, attraverso un percorso educativo e formativo mirato a favorire la crescita personale, l’autoconsapevolezza e lo sviluppo di competenze professionali, con un focus speciale sulla sostenibilità ambientale e l’impegno per l’Agenda 2030.

Il progetto ha dimostrato come l’investimento nelle persone e nella valorizzazione delle loro capacità possa rappresentare un motore di trasformazione sociale, capace di generare un impatto positivo duraturo sulla comunità.