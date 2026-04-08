Tregua tra USA e Iran: mercati in rally, petrolio e gas in forte calo

Si apre una fase di possibile de-escalation nella crisi tra Stati Uniti e Iran. A ridosso della scadenza dell’ultimatum, è stata infatti annunciata una tregua temporanea di due settimane, pensata per consentire l’avvio di negoziati più strutturati e arrivare a un accordo duraturo.

Secondo fonti della Casa Bianca, anche Israele aderisce al cessate il fuoco, elemento che amplia il perimetro dell’intesa e rafforza le possibilità di stabilizzazione nell’area.

Sul piano diplomatico, Teheran ha presentato una proposta articolata in dieci punti, ritenuta una base concreta per il dialogo. Gran parte delle divergenze precedenti sarebbe stata superata, ma il tempo aggiuntivo servirà per definire i dettagli e tradurre l’intesa in misure operative.

La sospensione delle operazioni militari è stata accettata su richiesta internazionale, con una condizione chiave: la riapertura completa e sicura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran. Il cessate il fuoco è descritto come reciproco e sostenuto dalla convinzione di aver già raggiunto gli obiettivi strategici principali, aprendo così la strada a un possibile accordo di pace più ampio per il Medio Oriente.

Mercati in rally tra speranze di distensione e crollo dell’energia

La prospettiva di un allentamento delle tensioni geopolitiche ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari globali. Le borse europee hanno registrato forti rialzi, sostenute dall’ottimismo degli investitori che puntano su una riduzione del rischio nell’area mediorientale.

L’intesa temporanea, raggiunta poco prima della scadenza dell’ultimatum, prevede anche lo stop alle operazioni militari da parte di Israele, mentre l’Iran si è impegnato a garantire il passaggio nello Stretto di Hormuz sotto supervisione militare. Restano però esclusi alcuni fronti regionali, segno che la situazione rimane complessa.

Nei prossimi giorni è atteso un primo ciclo di colloqui diplomatici, che potrebbe rappresentare un passaggio decisivo verso un accordo più stabile.

Sul fronte delle materie prime, la reazione è stata netta: il prezzo del petrolio è sceso bruscamente, tornando sotto la soglia dei 100 dollari al barile, mentre il gas naturale ha registrato un calo significativo sotto i 45 euro per megawattora. Parallelamente, si è assistito a un ritorno di interesse per i beni rifugio come oro e argento.

Le principali piazze finanziarie europee si sono mosse in forte rialzo, seguendo il trend positivo dei mercati asiatici. In particolare, Milano ha visto un’accelerazione trainata dal comparto bancario, mentre i titoli energetici hanno sofferto proprio a causa del calo delle quotazioni petrolifere.

Tra i bancari, spiccano movimenti rilevanti legati sia a dinamiche interne sia a scenari internazionali, mentre nel risparmio gestito si segnalano dati positivi sulla raccolta. Al contrario, le società legate all’oil & gas hanno registrato le flessioni più marcate.

Sul mercato valutario, l’euro recupera terreno nei confronti del dollaro, mentre si riduce sensibilmente lo spread tra titoli di Stato italiani e tedeschi, segnale di un miglioramento della percezione del rischio.

Infine, anche i mercati asiatici hanno chiuso in deciso rialzo, sostenuti dall’aspettativa che prezzi energetici più bassi possano favorire crescita economica e contenimento dell’inflazione.