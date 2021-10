Travolge aiuole in macchina, si presenta alla Polizia Locale per il risarcimento

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

LA notte del 30 settembre, alle ore 1.00, un’auto condotta da una signora residente ad Arzignano nel percorrere la via Kennedy, con direzione marcia da Arzignano verso Chiampo, alla guida del proprio veicolo modello Volkswagen né ha perso il controllo andando ad impattare, alla sua sinistra, contro una serie di aiuole spartitraffico, danneggiandole in modo notevole.

La conducente il giorno successivo i fatti si è presentata presso questo Comando di Polizia Locale fornendo i dati necessari ai fini del risarcimento del danno alla Pubblica Amministrazione.

Il comportamento della signora ( presentandosi spontaneamente al comando di Polizia Locale) ha visto evitata l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 189 comma 1° c.d.s., che obbliga chiunque a fornire i propri dati in caso di sinistro stradale, dimostrando pertanto senso civico.

Si precisa che la signora stava tornando a casa dal lavoro.

L’assessore alla Polizia Locale Enrico Marcigaglia e il Sindaco Alessia Bevilacqua: “In questo caso il cittadino si è presentato spontaneamente, ai fini di risarcire i danni. Un comportamento corretto che ha permesso alla Polizia Locale di fare luce su un notevole danneggiamento ed evitando così ricerche e pesanti sanzioni”