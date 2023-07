TORRI DI QUARTESOLO – A fuoco due auto in una rimessa (VIDEO)

La notte scorsa, poco dopo le 3, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Stadio a Torri di Quartesolo per l’incendio di due auto all’interno di una rimessa interrata a servizio di una serie di villette a schiera. Nell’occasione, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri, accorsi da Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e sette operatori, hanno spento con la schiuma le due auto, che si trovavano parcheggiate nella rimessa a ridosso del muro, davanti a l’ultimo box del proprietario dei mezzi.

Le fiamme, oltre a bruciare la Ford Kuga e la Ford Fiesta, hanno interessato l’interno del box, aperto dall’interno dal proprietario nel tentativo di arginare le fiamme. Danni da fumo alle parti comuni dell’interrato.

Le cause probabilmente elettromeccaniche di una delle due auto sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso e bonifica sono terminate alle 7 circa.