Lunedì 14 ottobre riparte l’attività dei poeti e scrittori del Cenacolo Poeti Vicentini Aps. Con il patrocinio del Comune di Vicenza e in collaborazione con l’Assessorato alla Partecipazione, inizia il nuovo anno sociale, al quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Si terranno delle lettura di poesie o racconti brevi a cura degli associati. Il tutto presso la sede presso la Circoscrizione 4 in via Turra 70, 1° piano.