10 Ottobre 2025 - 15.10
TORNA A VICENZA IL PREMIO DEDALO MINOSSE: IL VALORE DELLA COMMITTENZA IN ARCHITETTURA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
Oltre 400 candidature da tutto il mondo, 70 progetti selezionati e 25 premiati: il premio Dedalo Minosse torna a celebrare la grande architettura, unico riconoscimento internazionale dedicato alla committenza. L’iniziativa vuole promuovere il dialogo tra architetti, committenti e produttori, mettendo al centro la collaborazione che dà forma alle opere. Novità di questa edizione, la mostra allestita in Basilica Palladiana con un focus speciale sul tema del green. Di Elisa Santucci.