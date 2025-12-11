Thiene: da oggi attivo il nuovo ufficio del Centro per l’impiego

Da oggi, giovedì 11 dicembre Thiene ospiterà un nuovo “recapito” di Veneto Lavoro, un ufficio gestito da personale qualificato che consentirà di accedere a tutti i servizi erogati dai Centri per l’impiego della Regione del Veneto. Il servizio, presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa presso la sede comunale, è stato attivato nell’ambito di una convenzione sottoscritta da Comune di Thiene e Veneto Lavoro e permetterà ai cittadini del circondario di ricevere informazioni e servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro presso gli uffici adibiti in Via Roma n. 26, senza doversi necessariamente recare al Centro per l’impiego di riferimento che ha la sua sede principale a Schio. “Siamo felici di poter aprire qui a Thiene un punto di supporto legato ai servizi per il lavoro. Negli ultimi vent’anni – ha spiegato il Direttore di Veneto Lavoro Tiziano Barone – il mercato del lavoro ha subito profonde trasformazioni, prima fra tutte una più veloce distruzione e ricostruzione dei posti di lavoro. Basti pensare che negli anni seguenti alla grande crisi del 2008 la manifattura è arrivata a perdere quasi 95 mila posti di lavoro, recuperati completamente soltanto alla fine del 2023, mentre i servizi sono balzati fino a 240 mila posti di lavoro in più. È inoltre sempre più difficile per le imprese trovare il personale di cui hanno bisogno: ogni 100 offerte di lavoro disponibili in Veneto, 50 sono di difficile reperimento, per ragioni demografiche o di mancanza di competenze. In questo contesto, noi crediamo che avere delle sedi periferiche più vicine possibile ai cittadini possa essere di grande aiuto sia per le persone che cercano un lavoro, in particolare quelle più svantaggiate, sia per le imprese, che in questa fase storica devono avere cura del capitale umano, presente e futuro, e saper utilizzare tutti i canali di ricerca e selezione disponibili, compresi i Centri per l’impiego”. “L’apertura di questo nuovo sportello del Centro per l’impiego è un investimento strategico sulla risorsa più preziosa che abbiamo, i nostri concittadini, e sulla loro capacità di creare valore attraverso il lavoro – ha aggiunto il Sindaco di Thiene Gianantonio Michelusi – Avvicinare domanda e offerta è un obiettivo sociale ed economico che da sempre riteniamo imprescindibile per la crescita della città e che oggi viene raggiunto con uno sportello più accessibile e vicino ai cittadini. Grazie alla proficua collaborazione con la Regione e Veneto Lavoro, il Centro per l’impiego sarà a Thiene un luogo dove le aziende potranno trovare i talenti che cercano e dove i cittadini, in particolare i più giovani e coloro che sono alla ricerca di una nuova opportunità, potranno ricevere una consulenza qualificata e un supporto concreto per la formazione e l’inserimento lavorativo. Questo sportello diventerà il cuore pulsante delle politiche attive del lavoro nella nostra città, un motore che contribuirà a colmare il divario tra domanda e offerta e a dare nuove prospettive”. Secondo quanto previsto dalla convenzione, gli spazi sono concessi a titolo gratuito dall’Amministrazione comunale, mentre Veneto Lavoro si occuperà della gestione del servizio mettendo a disposizione i propri operatori per lo svolgimento delle attività previste nei confronti di persone e imprese. I cittadini, ad esempio, potranno svolgere colloqui individuali, stipulare patti di servizio personalizzati, ricevere servizi di orientamento professionale, candidarsi alle offerte di lavoro e accedere alle opportunità di formazione disponibili sul territorio. Le imprese riceveranno supporto nel reclutamento di personale, anche attraverso iniziative di recruiting dedicate e, su richiesta, la preselezione dei candidati potenzialmente più idonei alle posizioni ricercate, ma anche consulenza specialistica nell’adempimento degli obblighi previsti in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità e supporto nella gestione di pratiche amministrative. “Ringrazio l’Amministrazione comunale di Thiene per la sensibilità e l’attenzione dedicata al tema dei servizi per il lavoro, così come tutti gli attori del territorio che rappresentano una testimonianza di come il lavoro svolto negli ultimi anni abbia permesso di analizzare e individuare con precisione i fabbisogni specifici di persone e imprese del territorio e costruire una vera e propria rete di servizi di prossimità – ha spiegato Lisa Lora, Dirigente di Veneto Lavoro per l’Ambito di Vicenza – Essere presenti con un nostro recapito ci permetterà di essere ancora più vicini ai cittadini e progettare risposte sempre più personalizzate e innovative alle esigenze del territorio”. Il recapito sarà gestito dagli operatori del Centro per l’impiego di Schio-Thiene, che si rivolge a una platea potenziale di circa 129 mila persone in età lavorativa (15-64 anni), di cui 15.500 residenti a Thiene e 25.000 negli altri Comuni del circondario, e di 8.600 aziende attive sul territorio. Gli utenti disoccupati in carico al CPI sono attualmente 9.400, di cui 1.400 residenti nel solo Comune di Thiene e 1.600 nelle località limitrofe. In 500 si sono rivolti al CPI soltanto nell’ultimo anno. Nel corso del 2025 sono stati organizzati 1.500 appuntamenti con utenti domiciliati nel territorio e sono stati erogati 550 voucher GOL per l’accesso ai percorsi formativi promossi dagli enti privati accreditati, 600 contributi economici per la partecipazione alle attività previste dal Patto di servizio, oltre a 166 tirocini di inserimento lavorativo attivati. Il CPI ha gestito 618 offerte di lavoro, di cui 169 rivolte a persone con disabilità, per un totale di 746 posti disponibili. Il 23% dei posti di lavoro richiesti sono stati coperti grazie alle segnalazioni del CPI, che hanno interessato complessivamente oltre 1.800 disoccupati. Nella prima metà del 2025 le assunzioni registrate nel territorio servito dal Centro per l’impiego di Schio-Thiene sono state complessivamente 11.240, un quinto di quelle effettuate in tutta la provincia di Vicenza, concentrate prevalentemente nei settori del metalmeccanico, turismo, servizi alla persona e alcuni comparti del made in italy. Circa un migliaio i posti di lavoro guadagnati tra gennaio e giugno, a fronte dei 550 in più dell’analogo periodo del 2024. Il nuovo ufficio di Veneto Lavoro a Thiene sarà attivo, solo su appuntamento, tutti i giovedì a partire dall’11 dicembre, con orario 09:00-13:00. Per informazioni e appuntamenti è possibile contattare il Centro per l’impiego di Schio-Thiene all’indirizzo email cpi.schio@venetolavoro.it o al numero unico 049 7448041.

