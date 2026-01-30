Terremoto a Castelgomberto all’alba

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.5 è stata registrata questa mattina nel Vicentino. Il sisma è avvenuto alle 5.40 ora italiana, circa quattro ore fa, con epicentro a 1 chilometro a est di Trissino, in territorio di Castelgomberto, provincia di Vicenza.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la scossa si è verificata a una profondità di 9 chilometri, con coordinate geografiche 45.5628 di latitudine e 11.3907 di longitudine. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV di Roma. Un boato e la scossa sono stati avvertiti nella Valle dell’Agno.

Non si segnalano al momento danni a persone o cose. La scossa, di lieve entità, potrebbe essere stata avvertita dalla popolazione nei comuni limitrofi.