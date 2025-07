Tentano di pagare utilizzando carte di credito altrui: la Polizia di Stato arresta due cittadini algerini

Shopping con carte di credito rubate: è quanto è accaduto nella giornata di ieri, intorno alle 16.30, presso il negozio Giox Italiana in piazza XX Settembre.

Due uomini di origine magrebina avrebbero tentato di acquistare una piastra-grill provando, a turno, a utilizzare diverse carte di debito. La transazione sarebbe stata negata. Il commerciante e titolare dell’attività, leggendo il nome di una donna quale intestataria della carta di debito, ha allertato la Polizia di Stato, fornendo dettagliata descrizione dei due, nonché la direzione verso cui si erano allontanati.

Sono, pertanto, intervenute le Volanti che, alle ore 16.35, hanno intercettato i due uomini in via Rumor. Stante la flagranza di reato, i due sono stati sottoposti a perquisizione personale, che ha permesso di rinvenire nel portafoglio di uno, 4 carte di debito e, nello zaino, svariati capi di abbigliamento sportivo, quasi tutti ancora dotati di dispositivo anti taccheggio integro.

I due, D.N. e Z.D., cittadini algerini senza fissa dimora e irregolari sul territorio nazionale sono stati arrestati e accompagnati presso la Questura. Durante l’accompagnamento, il D.N. si è agitato al punto che ha rischiato di rompere il vetro che separa la cella di sicurezza dall’abitacolo ed è quindi stato fatto scendere e ammanettato, con l’utilizzo dello spray al peperoncino.

Poi , controllando l’autoper il trasporto di Z.D, sotto il sedile sono state rinvenute 2 carte di credito e una tessera sanitaria intestate a due donne che ne avevano denunciato il furto. Entrambi gli uomini son stati condotti nelle celle di sicurezza, in attesa del rito per direttissima che si è tenuto stamattina.

Il D.N. annoverava svariati precedenti in materia di reati contro la persona, contro il patrimonio, per il possesso di stupefacenti, porto abusivo d’armi e in materia di immigrazione; inoltre, a suo carico emergeva notizia di reato inerente all’indebito utilizzo di sistemi di pagamento alternativi ai contanti. Anche per lo Z.D. veniva riscontrata informativa per il medesimo reato, oltre a reati contro la persona e contro il patrimonio.