Tenta di rubare una bicicletta nel parcheggio dell’ospedale: denunciato

Nel tardo pomeriggio di domnenica, gli Agenti della Volante sono intervenuti in via Rodolfi in merito alla segnalazione di un individuo che era stato notato armeggiare sulle biciclette posteggiate nelle rastrelliere. L’uomo è stato quindi prontamente bloccato e, dopo aver ascoltato varie testimonianze e visionato le immagini della videosorveglianza, gli Agenti hanno appurato che l’uomo aveva precedentemente staccato la ruota anteriore di una bici per sostituirla con quella di un’altra bicicletta assicurata con un lucchetto alla rastrelliera, di valore più elevato. Il responsabile, dopo essere stato accompagnato in Questura ed identificato in M.A., 31enne italiano, è stat denunciato per il tentato furto della biciletta ed anche per inottemperanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Vicenza, emesso dal Questore della Provincia di Vicenza.