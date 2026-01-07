STREET TG
TEMPO DI BILANCI PER TRISSINO: UN 2025 DA RECORD E RAFFICA DI INVESTIMENTI PER IL 2026!

Elisa Santucci
Archiviato il 2025, per Trissino è il momento di fare il punto su un anno che ha segnato risultati concreti e traguardi di rilievo per il territorio. Dai nuovi impianti natatori al polo culturale, l’amministrazione comunale chiude un periodo caratterizzato da investimenti importanti e opere attese da tempo. Il 2026 si apre ora con nuove prospettive e cantieri già programmati: cinque interventi per oltre 7 milioni di euro, tra efficientamenti energetici della scuola elementare, marciapiedi, piste ciclopedonali a Lovara, il nuovo spogliatoio del Pala Dante e altre sistemazioni urbane. A questi si aggiunge un ulteriore finanziamento da 2 milioni di euro destinato all’ex sede municipale, frutto del lavoro di progettazione, ricerca di fondi e dell’impegno costante del Comune.
