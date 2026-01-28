Tempesta invernale devastante negli Stati Uniti: almeno 38 morti, blackout di massa e gelo estremo

È drammatico il bilancio della violenta tempesta invernale che sta colpendo vaste aree degli Stati Uniti: almeno 38 persone hanno perso la vita per cause direttamente o indirettamente legate al maltempo, tra ipotermia, incidenti e conseguenze del gelo, secondo una raccolta di informazioni provenienti dai media e dalle autorità locali. Il numero delle vittime è purtroppo destinato ad aumentare.

Tra gli episodi più tragici, tre bambini di età compresa tra sei e nove anni sono morti lunedì in Texas dopo essere caduti in uno stagno ghiacciato, come confermato dalle autorità locali. A New York la situazione resta sotto stretta osservazione: il sindaco Zohran Mamdani ha dichiarato martedì che almeno dieci persone sono state trovate morte all’aperto, anche se le cause dei decessi sono ancora oggetto di indagine.

Grave incidente anche nel Maine, nel nord-est del Paese, dove sette persone hanno perso la vita nello schianto di un aereo privato. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration (FAA), il velivolo si è schiantato mentre tentava il decollo durante una violenta tempesta di neve.

L’ondata di maltempo, alimentata dall’esplosione del vortice polare, sta mettendo in ginocchio anche le infrastrutture. Secondo il sito specializzato poweroutage.us, nella mattinata di martedì oltre 530.000 utenze risultavano ancora senza energia elettrica, soprattutto nel sud degli Stati Uniti. Le situazioni più critiche si registrano in Tennessee, con più di 175.000 persone senza corrente, e in Mississippi, dove i blackout hanno colpito oltre 140.000 utenti. In Louisiana sono quasi 100.000 le abitazioni rimaste al buio.

Il peso del ghiaccio ha causato il crollo di numerose linee elettriche, rendendo complessi e lenti gli interventi di ripristino. «Le interruzioni di corrente potrebbero durare ancora per diversi giorni – ha spiegato all’AFP la meteorologa Allison Santorelli – perché le autorità stanno faticando a riprendersi dalla tempesta. Molte di queste regioni non dispongono dei mezzi e delle risorse necessarie per affrontare eventi di questo tipo, perché non sono abituate a condizioni così estreme».

Mentre l’emergenza prosegue e le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, l’attenzione resta alta anche in Europa: il fenomeno del vortice polare è sotto osservazione per valutarne eventuali ripercussioni anche sul continente europeo, Francia compresa.