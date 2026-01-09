Tempesta Goretti – Regno Unito nella morsa del gelo: neve, ghiaccio e pioggia, sei allerte meteo e trasporti in tilt
Il Regno Unito sta affrontando una fase di maltempo invernale diffuso, con sei allerte meteo attive emesse dal Met Office per neve, ghiaccio e piogge intense. La situazione sta causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria e stradale, in particolare in Inghilterra e Galles.
Allerta ambra per neve
È in vigore un’allerta meteo di livello ambra per nevicate fino alle 9 di venerdì che interessa vaste aree delle East Midlands, Inghilterra sud-occidentale, Galles, West Midlands, Yorkshire and Humber. Coinvolte decine di contee e città, tra cui Derby, Nottingham, Leicester, Sheffield, Cardiff, Gloucester, Worcester e numerose aree rurali e montane.
Allerte gialle: pioggia, ghiaccio e neve
Accanto all’allerta ambra, sono attive cinque allerte gialle:
- Galles: piogge intense fino alle 10 di venerdì, con rischio di allagamenti locali.
- Irlanda del Nord: ghiaccio fino alle 11 di venerdì, con condizioni insidiose per la viabilità.
- Gran parte dell’Inghilterra e del Galles: allerta neve fino alle 12 di venerdì, inclusi Londra, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Ovest e Midlands.
- Scozia e nord dell’Inghilterra: neve e ghiaccio fino a mezzogiorno, con coinvolgimento di Highlands, Grampian, Lothian, Strathclyde, Orcadi e Shetland.
- Inghilterra orientale e Yorkshire: pioggia persistente fino alle 21 di venerdì, con possibili criticità idrogeologiche.
Trasporti in crisi
Il maltempo ha già avuto un impatto pesante sui trasporti:
- East Midlands Railway ha annunciato la chiusura per l’intera giornata della linea Hope Valley tra Sheffield e Manchester.
- Altre tratte, tra cui Nottingham–Lincoln e Leicester–Nottingham, resteranno chiuse almeno fino a metà mattina.
- Network Rail segnala nevicate molto intense nelle West Midlands, Shropshire e Staffordshire, mentre Galles e West Country sono stati colpiti da forti venti.
- A Birmingham e zone limitrofe si consiglia di evitare i viaggi in treno prima di mezzogiorno, con possibili chiusure fino a sabato.
- Nessun treno in Cornovaglia fino a mezzogiorno di venerdì; gravi disagi anche in Galles.
Strade chiuse e mezzi spargisale in azione
Nel Peak District restano chiuse alcune delle principali arterie montane, tra cui A57 Snake Pass, A54/A537 Cat and Fiddle, A6024 Holme Moss. Le autorità locali confermano l’impiego continuo di spargisale e spazzaneve, ma molte strade secondarie non sono ancora raggiungibili.
Il Met Office invita a limitare gli spostamenti, seguire gli aggiornamenti ufficiali e prestare massima attenzione nelle aree colpite, mentre il Regno Unito affronta una delle ondate di freddo più significative della stagione.