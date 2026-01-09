Tempesta Goretti – Regno Unito nella morsa del gelo: neve, ghiaccio e pioggia, sei allerte meteo e trasporti in tilt

Il Regno Unito sta affrontando una fase di maltempo invernale diffuso, con sei allerte meteo attive emesse dal Met Office per neve, ghiaccio e piogge intense. La situazione sta causando gravi disagi alla circolazione ferroviaria e stradale, in particolare in Inghilterra e Galles.

Allerta ambra per neve

È in vigore un’allerta meteo di livello ambra per nevicate fino alle 9 di venerdì che interessa vaste aree delle East Midlands, Inghilterra sud-occidentale, Galles, West Midlands, Yorkshire and Humber. Coinvolte decine di contee e città, tra cui Derby, Nottingham, Leicester, Sheffield, Cardiff, Gloucester, Worcester e numerose aree rurali e montane.

Allerte gialle: pioggia, ghiaccio e neve

Accanto all’allerta ambra, sono attive cinque allerte gialle:

Galles : piogge intense fino alle 10 di venerdì, con rischio di allagamenti locali.

: piogge intense fino alle 10 di venerdì, con rischio di allagamenti locali. Irlanda del Nord : ghiaccio fino alle 11 di venerdì, con condizioni insidiose per la viabilità.

: ghiaccio fino alle 11 di venerdì, con condizioni insidiose per la viabilità. Gran parte dell’Inghilterra e del Galles : allerta neve fino alle 12 di venerdì, inclusi Londra, Sud-Est, Nord-Est, Nord-Ovest e Midlands .

: allerta neve fino alle 12 di venerdì, inclusi . Scozia e nord dell’Inghilterra : neve e ghiaccio fino a mezzogiorno, con coinvolgimento di Highlands, Grampian, Lothian, Strathclyde, Orcadi e Shetland .

: neve e ghiaccio fino a mezzogiorno, con coinvolgimento di . Inghilterra orientale e Yorkshire: pioggia persistente fino alle 21 di venerdì, con possibili criticità idrogeologiche.

Trasporti in crisi

Il maltempo ha già avuto un impatto pesante sui trasporti:

East Midlands Railway ha annunciato la chiusura per l’intera giornata della linea Hope Valley tra Sheffield e Manchester.

ha annunciato la tra Sheffield e Manchester. Altre tratte, tra cui Nottingham–Lincoln e Leicester–Nottingham , resteranno chiuse almeno fino a metà mattina.

e , resteranno chiuse almeno fino a metà mattina. Network Rail segnala nevicate molto intense nelle West Midlands, Shropshire e Staffordshire , mentre Galles e West Country sono stati colpiti da forti venti.

segnala nevicate molto intense nelle , mentre sono stati colpiti da forti venti. A Birmingham e zone limitrofe si consiglia di evitare i viaggi in treno prima di mezzogiorno , con possibili chiusure fino a sabato.

e zone limitrofe si consiglia di , con possibili chiusure fino a sabato. Nessun treno in Cornovaglia fino a mezzogiorno di venerdì; gravi disagi anche in Galles.

Strade chiuse e mezzi spargisale in azione

Nel Peak District restano chiuse alcune delle principali arterie montane, tra cui A57 Snake Pass, A54/A537 Cat and Fiddle, A6024 Holme Moss. Le autorità locali confermano l’impiego continuo di spargisale e spazzaneve, ma molte strade secondarie non sono ancora raggiungibili.

Il Met Office invita a limitare gli spostamenti, seguire gli aggiornamenti ufficiali e prestare massima attenzione nelle aree colpite, mentre il Regno Unito affronta una delle ondate di freddo più significative della stagione.