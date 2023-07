Tempesta anche sull’Altopiano: alberi abbattuti

MALTEMPO SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO PER TAGLIO PIANTE

Intervento dei vigili del fuoco ieri pomeriggio, intorno alle 19, sull’altopiano di Asiago nel comune di Roana e Canove di Roana (VI) per rimuovere alcune piante abbattute a causa di un forte temporale nell’area: nessuna persona è rimasta coinvolta.

Intervenuti con due mezzi, i vigili del fuoco hanno effettuato tre interventi per mettere in sicurezza le strade, per dissesto statico e un cavo elettrico sospeso.

Il lavoro delle squadre è terminato intorno alle 21