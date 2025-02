Tavolo nazionale COIN, Assessore Mantovan: “Risultati positivi”

“Coin è un’azienda storica del retail che ha sede legale e quartier generale a Venezia, e una presenza rilevante a livello nazionale – afferma l’assessore regionale al Lavoro Valeria Mantovan -. Il tavolo odierno presso il MIMIT a Roma, che ha visto la partecipazione dell’azienda e delle Parti sindacali e a cui abbiamo partecipato come Regione insieme alla nostra Unità di crisi aziendali, ha registrato due primi risultati importanti in riferimento al processo di risanamento avviato con la procedura di composizione negoziata”“In primo luogo – prosegue l’assessore Mantovan – l’azienda ha comunicato il ricevimento di offerte vincolanti per l’aumento di capitale pari a oltre 21 milioni di euro e la disponibilità degli attuali azionisti a contribuire a tale incremento, assicurando le risorse necessarie a realizzare il piano di rilancio che interessa l’intera struttura e i suoi 1400 addetti”.“In secondo luogo, è stata ribadita la disponibilità dell’azienda a riassorbire in altri store del Gruppo tutti i dipendenti che operano nei 7 negozi che verranno chiusi entro gennaio 2026, tra questi lo store di Vicenza e l’outlet di San Donà di Piave (VE). In merito a questo punto abbiamo ribadito la disponibilità della Regione del Veneto a facilitare l’individuazione, con le Parti, di soluzioni puntuali che tengano conto anche delle esigenze dei lavoratori”, conclude Mantovan.