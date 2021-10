Tamponamento in Valchiampo: traffico bloccato

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Nel pomeriggio di ieri, tre mezzi sono stati coinvolti in uno schianto in Valchiampo ieri pomeriggio. L’incidente è avvenuto lungo via Pace a Chiampo, all’altezza degli impianti sportivi. La dinamica è ancora al vaglio delle forze di polizia.

Secondo quanto si sarebbe capito, l’impatto nasce da un tamponamento tra un furgoncino e un’auto diretti verso Arzignano. L’auto avrebbe poi sbattuto su un’altra auto nell’altra carreggiata. Una delle tre conducenti ha riportato contusioni e traumi ed è stata portata dal Suem all’ospedale di Arzignano. I mezzi accartocciati hanno ostruito lungamente il traffico lungo la provinciale 43.