Tampona automobilista, poi lo picchia, lo ferisce e fugge: denunciato 39enne

I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette, a conclusione di un’attività investigativa, hanno

denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza, per l’ipotesi di reato di lesioni

personali volontarie, un 39enne del luogo.

Nella serata del 12 novembre scorso, un automobilista, mentre percorreva a bordo della propria

autovettura la via Romolo Rodolfo Mazzacavallo di Cogollo del Cengio, è stato speronato da

un’altra auto, il cui conducente, una volta sceso dal mezzo, senza alcun apparente motivo,

aggrediva l’altro utente della strada, per poi dileguarsi. A seguito di quanto accaduto, l’uomo aggredito è stato medicato all’Ospedale Altovicentino di Santorso con prognosi di gg. 10.

Le indagini condotte dai militari consentivano di addivenire all’identità dell’aggressore, che veniva

segnalato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vicenza.