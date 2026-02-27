“Swerving”, quando l’amore devia all’improvviso: il segnale silenzioso che può annunciare la fine di una relazione

Una relazione sentimentale non è mai una passeggiata. Tra alti e bassi, incomprensioni e momenti di complicità, la vita di coppia è fatta di equilibri delicati. Tuttavia, esistono segnali che possono preannunciare la fine di un rapporto. Tra questi c’è la cosiddetta “sbandata”, un atteggiamento caratterizzato da un improvviso cambiamento di interesse nei confronti del partner.

Cos’è lo “swerving”

Il termine swerving deriva dal verbo inglese to swerve, che significa “deviare” o “schivare”. La terapeuta Emma Hathorn, intervistata dal sito Seeking.com, definisce questo comportamento come un cambiamento nei modelli di comunicazione all’interno della coppia.

All’inizio della relazione — o comunque prima che si manifesti la “deviazione” — il partner appare attento, presente, coinvolto. Poi qualcosa cambia: il comportamento diventa incoerente, talvolta distante. L’interesse sembra affievolirsi senza spiegazioni chiare.

I segnali da non ignorare

Riconoscere uno “sbandamento” non è sempre semplice, ma alcuni indizi possono aiutare:

il cambiamento di atteggiamento è improvviso;

il partner diventa emotivamente distante;

il tono si fa più freddo e meno partecipe;

la comunicazione si riduce;

l’entusiasmo lascia spazio all’indifferenza;

vengono cancellati programmi senza spiegazioni;

nei casi più estremi, si arriva al completo abbandono dell’altra persona.

Si tratta di segnali che spesso generano confusione, perché non sono accompagnati da un confronto diretto o da una dichiarazione esplicita di crisi.

L’impatto sull’autostima

Secondo Emma Hathorn, questo atteggiamento — definito tossico e codardo proprio perché evita il dialogo — può avere effetti profondi sull’autostima di chi lo subisce.

La persona “lasciata a metà” può sentirsi disorientata, chiedersi cosa sia andato storto, dubitare di sé e assumersi colpe che forse non le appartengono. Ci si interroga sul proprio comportamento, si teme di essere la causa del distacco e si finisce per vivere in uno stato di incertezza emotiva costante.

Questa spirale può minare la fiducia in sé stessi e negli altri, alimentando insicurezze difficili da superare.

L’unica via d’uscita: il dialogo

Per interrompere questo meccanismo, la soluzione resta una sola: la comunicazione. Affrontare i primi segnali di distacco, parlarne apertamente, chiarire dubbi e aspettative.